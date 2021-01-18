18 Янв

Шумерлинцы – стипендиаты Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность 2021 года

Шумерлинцы, достигшие значительных результатов в учебной, исследовательской, научной, творческой, производственной, управленческой, спортивной, общественной деятельности и бизнес-проектировании, традиционно становятся стипендиатами.

В этом году стипендиатами Главы Чувашской Республики стали:

София Дудина (обучающаяся Детской школы искусств № 1),

Виктория Батракова (обучающаяся СОШ № 1),

Матвей Ефимов (обучающийся СОШ № 2),

Анастасия Кашкирова (обучающаяся СОШ № 1),

Анастасия Корнилаева (студентка Шумерлинского политехнического техникума),

Андрей Кудрявцев (студент Шумерлинского политехнического техникума),

Дарья Махоркина (музыкальный руководитель в детском саду № 4 «Ладушки»),

Светлана Микеева (журналист-волонтер студии детского телевидения «Прожектор» благотворительного фонда содействия развитию дополнительного образования города Шумерля «Творчество детям»),

Анастасия Михайлова (учитель начальных классов СОШ № 3),

Дарья Никонова (спортсменка детско-юношеской спортивной школы «Олимп»),

Даниил Петров (обучающийся гимназии №8),

Мария Сергеева (обучающаяся СОШ № 3»),

Артемий Сучков (обучающийся гимназии №8),

Виктория Фокина (обучающаяся гимназии №8),

Екатерина Шестакова (обучающаяся СОШ № 3),

Юрий Ярадаев (обучающийся гимназии №8).

Источник: gshum.cap.ru.

Автор записи: anna

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