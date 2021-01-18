Шумерлинцы – стипендиаты Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность 2021 года

Шумерлинцы, достигшие значительных результатов в учебной, исследовательской, научной, творческой, производственной, управленческой, спортивной, общественной деятельности и бизнес-проектировании, традиционно становятся стипендиатами.
В этом году стипендиатами Главы Чувашской Республики стали:
София Дудина (обучающаяся Детской школы искусств № 1),
Виктория Батракова (обучающаяся СОШ № 1),
Матвей Ефимов (обучающийся СОШ № 2),
Анастасия Кашкирова (обучающаяся СОШ № 1),
Анастасия Корнилаева (студентка Шумерлинского политехнического техникума),
Андрей Кудрявцев (студент Шумерлинского политехнического техникума),
Дарья Махоркина (музыкальный руководитель в детском саду № 4 «Ладушки»),
Светлана Микеева (журналист-волонтер студии детского телевидения «Прожектор» благотворительного фонда содействия развитию дополнительного образования города Шумерля «Творчество детям»),
Анастасия Михайлова (учитель начальных классов СОШ № 3),
Дарья Никонова (спортсменка детско-юношеской спортивной школы «Олимп»),
Даниил Петров (обучающийся гимназии №8),
Мария Сергеева (обучающаяся СОШ № 3»),
Артемий Сучков (обучающийся гимназии №8),
Виктория Фокина (обучающаяся гимназии №8),
Екатерина Шестакова (обучающаяся СОШ № 3),
Юрий Ярадаев (обучающийся гимназии №8).
Источник: gshum.cap.ru.
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