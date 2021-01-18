Олег Николаев выступит с Посланием Госсовету Чувашии 2 февраля

Об этом Глава республики заявил в ходе встречи с руководством Госсовета и лидерами фракций 18 января.

Отметим, это Послание – дебютное для Николаева. В основополагающем документе он обозначит ключевые направления работы Правительства, Государственного Совета, органов местного самоуправления на краткосрочную и долгосрочную перспективы.

В ходе встречи с руководством Госсовета и лидерами фракций 18 января парламентарии и партийцы получили возможность лично озвучить свои инициативы и предложения, поднять актуальные вопросы социально-экономической повестки.

Источник: чувашинформ.рф.