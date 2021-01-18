Минстрой Чувашии нашел решение по проблеме жилья для детей-сирот и многодетных семей

Сегодня на еженедельной правительственной планерке обсуждался вопрос освоения бюджетных средств по итогам 2020 года.

По линии Минстроя Чувашии объем неосвоенных финансов составил 87,5%. Одним из основных направлений, давшим значительный минус, стало обеспечение жильем льготных категорий граждан – многодетных семей и детей-сирот. Здесь неосвоенными остались 176 млн. рублей.

«На 2021 год в бюджете республики заложены средства на закупку 91 квартиры для детей сирот. С учетом неосвоенных в прошлом году средств потребность составляет порядка 140 квартир. В настоящее время ведутся переговоры с застройщиками. По 120 квартирам договоренность уже есть, и я думаю, что до конца января вопрос будет закрыт», – подчеркнул министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Александр Героев.

Также он отметил, что в настоящее время ведется перепланировка одного подъезда 16-этажного дома для того, чтобы удовлетворить потребность многодетных семей в квартирах большой площади.

Напомним, в декабре Глава Чувашии Олег Николаев подверг критике годовые итоги обеспечения в республике жильем детей-сирот и многодетных семей.

Источник: чувашинформ.рф.