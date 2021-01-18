Заместитель министра образования Николай Жуков исполнил желание 12-летнего алатырца

В республике продолжается Всероссийская акция «Елка желаний». Заместитель министра образования и молодежной политики Чувашии Николай Жуков исполнил мечту 12-летнего Ивана Сычева из Алатыря.

Мальчик учится в Алатырской детской школе искусств на отделении «Социальная адаптация детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья средствами искусства». Ваня осваивает фортепиано и синтезатор, обладает исключительными музыкальными способностями. У Ивана абсолютный слух, благодаря которому он легко подбирает мелодию с аккомпанементом на фортепиано в разных тональностях. Хорошо поет, чисто интонирует. Его мечта – научиться играть на гитаре.

Именно этот инструмент Николай Жуков преподнес мальчику, пожелав: «Надеюсь, что в будущем с помощью гитары ты прославишь родной город!»

К поздравлению присоединился депутат Собрания депутатов города Алатыря Анатолий Карпов, который подарил Ивану бесплатные уроки игры на гитаре в местной школе искусств.

Ранее мы сообщали о том, что министр промышленности и энергетики Чувашской Республики Евгений Герасимов исполнил мечту 6-летней Варвары.

Источник: чувашинформ.рф.