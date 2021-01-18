Глава Чувашии назвал проблемные направления реализации нацпроектов в 2020 году

Неосвоенные средства остались по линии Минтранса, Минстроя, Минспорта и Минкультуры республики. Такая информация была озвучена в ходе еженедельного совещания в Доме Правительства в понедельник, 18 января.

Среди причин – и ковидные реалии. Так, Минтрансу не удалось в полном объеме осуществить закупку троллейбусов. Долгое время в вынужденном простое пребывал поставщик – Уфимский трамвайно-троллейбусный завод. По дополнительному соглашению поставку троллейбусов должны завершить до 1 апреля текущего года, пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Осипов.

Не выполнен показатель обеспечения жильем отдельных категорий населения. Некачественная проектно-сметная документация стала причиной задержек строительства объектов в сфере образования и культуры.

Проблемы возникают из-за недостатков в организационной работе, констатировал Олег Николаев. Он обратил внимание на значимость своевременной разработки основополагающих документов, которые задают правила реализации проектов.

«Основных показателей национальных проектов мы достигли, но по отдельным направлениям есть недоработки. Невыполнение любых задач можно обосновать. Но давайте исходить из того, что когда мы обозначаем целевые показатели, то должны соответствующим образом организовать работу», – подчеркнул руководитель региона.

Источник: чувашинформ.рф.