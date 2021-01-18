В Чувашии робот записал на вакцинацию почти 2000 человек

Об этом рассказал министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов на еженедельном совещании в этот понедельник, 18 января.

«Искусственный интеллект принимает заявки по номеру 122. Он задает вопросы для включения в лист ожидания. В дальнейшем с заявителем связывается медицинский работник, чтобы уточнить удобное время и дату вакцинации», – сообщил министр.

Напомним, сегодня в республике стартовала массовая вакцинация населения против COVID-19. Она будет проводиться по предварительной записи и в удобное для желающих время.

Помимо единого номера 122, записаться на прививку можно через регистратуру поликлиники или участкового врача. С 17 января у жителей Чувашии также появилась возможность оформить заявку через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

«Для этого нужно выбрать услугу «запись к врачу» и ввести в поле название участка – вакцинация (кабинет вакцинации от COVID-19). Сайт предложит возможные даты и время для записи, место нахождения кабинета вакцинации, а в личный кабинет пользователя портала государственных услуг придет информация о записи», – объяснила министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Кристина Майнина.

Добавим, первый этап вакцинации в Чувашии уже прошли 800 человек.

Ранее мы писали, что в Чувашии началась запись на вакцинацию от коронавируса для всех желающих.

Источник: чувашинформ.рф.