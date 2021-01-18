В Чувашии реализуется онлайн-проект «Хочу бросить курить»

Осуществляет его Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики в рамках корпоративной программы «Укрепление здоровья работающих» нацпроекта «Демография». В ней участвует четыре крупных предприятия республики – АО «Чебоксарское производственное объединение им. В.И. Чапаева», ООО «Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры», МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» и филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс».

В коллективах действуют психологические группы, в которых работникам помогают справиться с пагубной привычкой главные внештатные специалисты Минздрава Чувашии: по медицинской профилактике Елена Наумова, психиатр-нарколог Ирина Булыгина, по медицинской психологии Оксана Рындина, психиатр Елена Калинина. Они консультируют участников программы в онлайн-чате о природе зависимости и возможностях для ее преодоления, подсказывают, как облегчить синдром отмены. Также участники программы могут поделиться собственным опытом.

В целом корпоративная программа «Укрепление здоровья работающих» реализуется по 5 направлениям: «Повышение физической активности», «Здоровое питание и рабочее место», «Профилактика потребления табака», «Снижение потребления алкоголя с вредными последствиями» и «Сохранение психологического здоровья и благополучия».

Отметим, что в республике при участии волонтеров, республиканского Минздрава и Фонда «Чувашия» также реализуется ряд проектов по профилактике здоровья, в том числе «Чувашия без табака».

Источник: чувашинформ.рф.