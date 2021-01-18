В Чувашии освоение средств на реализацию большинства национальных проектов составляет более 95%

В 2020 году на реализацию нацпроектов в республике направили 11 млрд. 168 млн. рублей. По сравнению с 2019 годом наблюдается рост объемов финансирования на 0,8 млрд. рублей.

«Необходимо отметить, что практически по всем направлениям национальных проектов освоение составляет более 95% и по многим приближен к 100%. Освоение средств ниже среднего значения сложилось по направлениям «Культура» – 75,9% и «Экология» – 77,6%», — отметил первый вице-премьер – министр финансов республики Михаил Ноздряков,

Ранее мы писали, что Глава Чувашии назвалпроблемные направления реализации нацпроектов в 2020 году.

Источник: чувашинформ.рф