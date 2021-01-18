Вопрос выборности глав муниципальных образований может быть рассмотрен на парламентских слушаниях

Такое предложение было озвучено в ходе встречи Главы Чувашии Олега Николаева с руководством республиканского парламента и лидерами фракций 18 января.
Руководитель региона назвал парламентские слушания важной площадкой для обсуждения значимых социально-политических и экономических тем. Он попросил парламентариев шире применять этот инструмент для выработки оптимальных предложений по волнующим население вопросам.
«Важно чтобы люди участвовали в процессе обсуждения совместно с парламентариями и представителями экспертного сообщества. Важно услышать каждого и совместно выработать наилучшее решение», – резюмировал он.
Отметим, что «за» и «против» прямых выборов глав городов и районов уже обсудили на площадке Общественной палаты Чувашии.
Напомним, руководитель региона Олег Николаев заявлял, что вопрос с прямыми выборами в муниципалитетах должны решатьсами жители.
Источник: чувашинформ.рф
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