Вопрос выборности глав муниципальных образований может быть рассмотрен на парламентских слушаниях

Такое предложение было озвучено в ходе встречи Главы Чувашии Олега Николаева с руководством республиканского парламента и лидерами фракций 18 января.

Руководитель региона назвал парламентские слушания важной площадкой для обсуждения значимых социально-политических и экономических тем. Он попросил парламентариев шире применять этот инструмент для выработки оптимальных предложений по волнующим население вопросам.

«Важно чтобы люди участвовали в процессе обсуждения совместно с парламентариями и представителями экспертного сообщества. Важно услышать каждого и совместно выработать наилучшее решение», – резюмировал он.

Отметим, что «за» и «против» прямых выборов глав городов и районов уже обсудили на площадке Общественной палаты Чувашии.

Напомним, руководитель региона Олег Николаев заявлял, что вопрос с прямыми выборами в муниципалитетах должны решатьсами жители.

Источник: чувашинформ.рф