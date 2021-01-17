Олег Николаев: взаимодействие муниципальных властей и местных депутатов должно быть усилено

Такую задачу Глава Чувашии поставил во время рабочей встречи с депутатами Государственный Думы Российской Федерации. У парламентариев завершается региональная неделя и начинаются пленарные заседания.

Глава республики выразил слова благодарности за проделанную работу.

«Нам удалось реализовать большинство из запланированных мероприятий. Если говорить о национальных проектах – мы все целевые показатели выполнили», — отметил Олег Николаев.

Заострили внимание и на теме оптимизации органов исполнительной власти. Ожидается, что этот процесс даст экономию для бюджета. «Здесь самоцель – повысить эффективность работы органов исполнительной власти, чтобы она давала максимальный эффект для каждого жителя Чувашии», — сказал руководитель региона.

По словам Олега Николаева в республике должен быть выстроен процесс эффективного взаимодействия между государственными и муниципальными органами власти.

В Чувашии намерены объединить вместе муниципальные округа и институты старост в Единую систему публичной власти. Для решения этой задачи в республике создана рабочая группа. Парламентарии пообещали оказывать всестороннюю поддержку.

Встречи с депутатами Государственный Думы России Глава Чувашии предложил проводить раз в квартал, чтобы подводить итоги работы и ставить задачи на перспективу.

Ранее мы писали, что депутаты Госдумы готовы поддерживать проекты, инициированные правительством Чувашии.

Источник: чувашинформ.рф