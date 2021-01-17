Объем выдачи сельской ипотеки в Чувашии в 2020 году превысил 1,1 млрд рублей

Программа «Комплексное развитие сельских территорий» в прошлом году помогла улучшить жилищные условия более чем 750 семей в Чувашии.

«В программу льготного ипотечного кредитования «Россельхозбанка» включены все населенные пункты нашего региона, кроме городов Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Алатырь и Шумерля. Участвовать в ней могут как селяне, так и городские жители. Подать заявку на ипотечный кредит можно через специальный сервис «Свое Жилье» на сайте www.rshb.ru либо через мобильное приложение», — пояснил начальник отдела по развитию партнерского канала продаж регионального филиала «Россельхозбанка» Алексей Андреев.

Также доступны программы рефинансирования кредита, взятого на жилье, по льготной ставке госпрограммы.

Ранее мы писали, что по решению Главы Чувашии Олега Николаева в республике для некоторых категорий граждан ставка по льготной сельской ипотеке была снижена до 0,1 процента годовых.

Источник: чувашинформ.рф