Наладить связи с Германией поможет международная биржа контактов

Региональный центр экспортной поддержки и Союз делового и культурного сотрудничества «Волга-Рейн» приглашают предприятия Чувашии на международную биржу контактов CONTACT, которую в режиме онлайн организует и проводит 3 марта Лейпцигская торгово-промышленная палата. Участие в мероприятии бесплатное, оно пройдет в рамках двух крупных лейпцигских промышленных выставок «Intec / Z connect».

Заметим, за 11 месяцев 2020 года чувашские товаропроизводители экспортировали в Германию продукцию почти на 3 млн долларов США, в свою очередь, импорт немецких товаров в нашу республику составил 12,8 млн долларов США. Всего же в прошлом году на экспорт вышли55 компаний из Чувашии.

Зарегистрироваться на бирже контактов можно до 15 февраля по ссылке.

Источник: чувашинформ.рф