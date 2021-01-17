Минстрой Чувашии провел первую в новом году встречу с дольщиками

15 января Минстрой Чувашии провел первую в этом году встречу с дольщиками проблемного объекта, расположенном в Новочебоксарске по Зеленому бульвару, 3А.

Застройщик «ООО «Фирма Три Асс» начал строительство дома еще в 2017 году и должен был закончить в октябре 2019 года. Однако и по сей день дом находится лишь на стадии котлована.

В марте прошлого года застройщик был признан банкротом. В отношении него возбуждено уголовное дело ввиду нецелевого использования денежных средств дольщиков.

В июле прошлого года в адрес федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства было направлено ходатайство о выделении финансовых средств на завершение строительства или выплату компенсаций дольщикам. В течение 1 квартала этого года Фонд должен вынести решение по данному объекту.

В ходе встречи первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов рассказал дольщикам о перспективах возобновления стройки.

«Дом рассчитан на 232 квартиры, по 83-м из них были заключены договора долевого участия. Сегодня конкурсный управляющий объекта провел инвентаризацию участников долевого строительства. Соответственно, данные граждане смогут получить свои квартиры после завершения строительства объекта. Ожидаем, что при благоприятном исходе событий, в конце этого года мы сможем выйти на строительную площадку и в течение полутора лет завершить строительство», – отметил Владимир Максимов.

Напомним, что по итогам прошлого года были введены 3 проблемных объекта долевого строительства – один в г. Новочебоксарск и два в г. Чебоксары.

Встречи с дольщиками продолжаются. Минстроем Чувашии сформирован новый график на первое полугодие 2021 года. С графиком можно ознакомиться здесь.

Источник: чувашинформ.рф