Жители Чувашии теперь могут записаться на вакцинацию от COVID-19 на портале госуслуг

С 17 января у жителей Чувашии появилась возможность записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции дистанционно. Теперь сделать это можно через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Схема записи достаточно проста. Для начала необходимо авторизоваться на портале, затем выбрать услугу «запись к врачу» и ввести в поле название участка — вакцинация (кабинет вакцинации от COVID-19).

Сайт предложит возможные даты и время для записи, место нахождения кабинета вакцинации, а в личный кабинет пользователя портала государственных услуг придет информация о записи.

Оформить отмену записи также можно через личный кабинет портала.

Ранее мы сообщали о том, что Олег Николаев в прямом эфире «Россия-24» рассказал о готовности республики к массовой вакцинации.

Источник: чувашинформ.рф