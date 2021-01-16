ЦУР Чувашии: морозы в регионе проходят без коммунальных аварий

Первая рабочая неделя в Чувашии выдалась морозной. Столбики термометров опускались до отметки 27-29 градусов ниже нуля. В некоторых районах воздух остыл до 35 градусов. Однако резкое похолодание республика переживает без серьезных происшествий. Сообщения, касающиеся теплоснабжения, которые зафиксировал Центр Управления регионом (ЦУР) Чувашии, обрабатываются в среднем в течение 2 часов 49 минут.

Жители в соцсетях высказывают и свои предложения по улучшению функционирования систем теплоснабжения в муниципалитетах республики. ЦУР фиксирует и такие сообщения.

«В Канаше часть теплосетей проходит снаружи, в некоторые местах всё оголено, задвижки без утепления, идет охлаждение теплоносителя и происходит нагрузка на отопительные котлы. А это износ оборудования и чрезмерная трата топлива. Большая часть тепла просто уходит на отопления улицы. Предлагаем как можно быстрее заняться реконструкцией системы отопления. Не ждать, когда трубы начнут выходить из строя и наступит коллапс», — написал неравнодушный горожанин.

В ответ на данное сообщение администрация города проинформировала о том, что в Канаше«предусмотрено проектирование и строительство трех блочно-модульных котельных с реконструкцией сетей теплоснабжения по микрорайону Восточный, в последующем – плановая замена всех трубопроводов системы теплоснабжения города».

Напомним, в ноябре в Чувашии заработал Центр Управления регионом. Новая структура обеспечивает прямую и эффективную коммуникации жителей и власти с целью решения проблемных вопросов. Одной из задач ЦУР является сокращение времени ответов для пользователей, которые написали обращение.

Выявление и обработка сообщений от граждан в открытых источниках, таких как социальные сети, блоги, форумы, официальные сайты органов власти, ведется с помощью системы круглосуточного мониторинга «Инцидент Менеджмент».

Источник: чувашинформ.рф