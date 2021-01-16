На всех автодорогах республики дежурит спецтехника

Сильный снегопад осложнил дорожно-транспортную ситуацию в Чувашии. Сегодня в первой половине дня на республиканских дорогах работало 54 единицы техники, на федеральных — 41, на местных — 213 — сообщает региональный Минтранс.

Спецтехника распределяет противогололедные материалы и расчищает дороги. На затяжных подъёмах организовано дежурство тягачей. Это помогает избежать заторов.

«Мы следим за ситуацией на дорогах. С коллегами прорабатываем варианты упрощения движения автомобилистов и предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Пока на федеральных и республиканских автодорогах ДТП с пострадавшими не зарегистрированы. Просим всех участников дорожного движения быть внимательными и аккуратными. Не превышайте скорость и не делайте опасных манёвров», — просит региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов.

Напомним, Глава Чувашии Олег Николаев поручил уделить пристальное внимание содержанию многоэтажек в снегопады — своевременной очистке снега с крыш и во дворах.

Ранее мы писали о том, что спецтехника на трассах перешла на круглосуточное дежурство, а также что Чувашия готовится к очередному ухудшению погоды.

Источник: чувашинформ.рф