Матчи ХК «Чебоксары» уже сегодня пройдут со зрителями

16 января Глава Чувашии подписал указ, согласно которому в регионе зрителям разрешили посещать спортивные соревнования. Правда с некоторыми оговорками. Посещать болельщикам разрешили крупные спортивные сооружения, площадь которых более 800 квадратных метров. Это, к примеру, Ледовый дворец «Чебоксары-Арена», залы отдельных спортивных школ олимпийского резерва Минспорта Чувашии, зал спортивной школы «Спартак» города Чебоксары.

Также одно из условий — заполняемость болельщиками не более 25 процентов от имеющихся зрительских мест. Одновременно находиться в помещении могут не более 1 человека на 4 квадратных метра, в плавательных бассейнах – 1 человек на 5 квадратных метров зеркала воды.

Обязательно — социальное дистанцирование и ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Напомним, 15 января на региональном оперштабе по коронавирусу Глава региона Олег Николаев поддержал предложение открыть матчи ХК «Чебоксары» и другие спортивные соревнования для зрителей.

«На сегодняшний день жители республики посещают театры и кинотеатры с ограничениями по заполняемости. А, например, в ледовом дворце «Чебоксары-Арена» пространства даже больше, чем в зале театра, поэтому считаю, что при соблюдении соответствующей заполняемости можно разрешить доступ зрителей и на соревнования», — отметил Глава региона.

Сегодня он подписал соответствующие изменения в Указ от 20 июня 2020 г. № 166.

Источник: чувашинформ.рф