Жители Чувашии будут получать пособие на детей с трех до семи лет по новому алгоритму

С этого года минимальная выплата пособия составит 4925,5 рублей.

Максимальная величина для некоторых семей достигнет суммы в размере 9851 рубль в месяц.

«Стандартным остается размер в 50 процентов от регионального прожиточного минимума на ребенка. Если такое ежемесячное пособие не позволяет обеспечить доходы в размере не менее одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, то пособие назначается на уровне 75 процентов. Если и после этого семья не сможет выйти из категории нуждающихся, тогда будет назначено пособие в размере 100 процентов от регионального прожиточного минимума», — министр труда Чувашии Алена Елизарова на брифинге с журналистами.

В министерстве труда России проанализировали уровень дохода россиян, получающих пособие на детей от 3 до 7 лет, и пришли к выводу, что в большинстве случаев даже с учетом выплаты среднедушевой доход семьи не доходил до прожиточного минимума.

Подход к назначению пособия не изменится. Семьям по-прежнему не потребуется предоставлять дополнительных справок для получения пособий. Органы соцзащиты рассчитают необходимый размер выплаты на основании заявления гражданина и данных государственных информационных систем.

Полные семьи с одним ребенком возрастом от трех до семи лет, смогут претендовать на выплату, если ежемесячный доход на одного члена семьи меньше, чем 9843,5 рубля.

Полные семьи с одним ребенком указанного возраста, могут стать получателями пособия, если доход на члена семьи менее 9830,3 рублей.

Планируется, что заявления на назначение выплаты в повышенном размере будут приниматься, начиная с 1 апреля 2021 года.

При этом расчёт выплаты будет сделан, начиная с 1 января 2021 года.