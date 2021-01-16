Депутаты Госдумы будут поддерживать проекты, инициированные правительством Чувашии

Об этом они единогласно заявили 16 января во время встречи с Главой Чувашии Олегом Николаевым и вице-премьерами республиканского правительства. На совещании обсудили результаты совместной работы в прошлом году и планы на перспективу — сообщает портал органов власти.

Олег Николаев затронул тему освоения федеральных средств и исполнения республиканского бюджета. Он также отметил, что рассчитывает на помощь федеральных депутатов в вопросах создания ТОСЭР на территории города Новочебоксарска и в привлечении финансовых средств для строительства новых инфраструктурных и социальных объектов на территории республики.

Депутаты Госдумы выразили готовность совместно решать проблемы региона и пообещали оказать всестороннюю поддержку проектам, инициированным республиканским правительством.

Источник: чувашинформ.рф