Глава Чувашии Олег Николаев поздравил журналистов с профессиональным праздником

Торжественное собрание в честь Дня российской и чувашской печати прошло во дворце культуры ЧГУ.

В 2021 году чувашской журналистике исполнилось 115 лет, как и родоначальнице национальной печати – газете «Хыпар». 95 лет празднует радио, 60 лет – телевидению в Чувашии.

Профессиональный праздник объединяет журналистов, издателей и полиграфистов, сотрудников телеканалов и радиостанций.

«Нам важно, чтобы республиканские медиа и дальше развивались в ногу со временем. Значимость журналистики как четвертой власти никогда не ослабевала. Своевременное доведение правдивой информации, аналитика и критика важны для общества, а для государственной власти просто необходимы, чтобы оперативно реагировать на недостатки в повседневной работе. Также очень важно развивать интернет-ресурсы. Этот подход позволяет быть более оперативным, а печатные площади использовать для аналитических материалов», – подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев.

Лучшим из лучших представителям СМИ вручили награды и знаки отличия. Также были отмечены лауреаты премий имени Семена Эльгера, Николая Никольского и Леонида Ильина.

Источник: чувашинформ.рф