В этом году зрители увидят фильмы о подвиге строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей

Художественно-документальный фильм «Чтобы не ступала на эту землю вражеская нога» посвящен подвигу чувашского народа в годы Великой Отечественной войны. Он будет создан на чувашском и русском языках. Сбор материалов о реальных событиях в годы войны у тружеников тыла со всей республики начали минувшим летом.

В декабре сняли эпизоды художественной части в деревне Верхние Ачаки Ядринского района. Съёмочная группа также работала в Музее натурального хозяйства чувашского крестьянина и близ села Ильина гора, где в 1941 году шли работы по строительству оборонительного рубежа. Эпизоды строительства Казанского обвода снимали в Янтиковском районе. «Впереди артистов ждут еще более насыщенные съемочные дни на месте сохранившихся противотанковых рвов. Им предстоит в действительности копать оборонительный рубеж», — рассказал сценарист и режиссёр фильма Алексей Енейкин.

Видеофильм «Невидимый фронт», посвященный памяти героев-тыловиков, в 2020 году начали снимать и работники культуры Шальтямского сельского поселения Канашского района.

«Готовясь к видеосъемкам, мы собирали одежду, обувь того времени, у кого что осталось, собирали информацию об участниках оборонительных сооружений. До глубины души затронула история, которую рассказала ветеран тыла Анна Иванова. И наш коллектив «Шывармань» решил по этой истории снимать видеофильм», – рассказала заведующая Новошальтямским СДК Татьяна Степанова. Главная героиня фильма, молодая 16-летняя девушка, вместе с другими женщинами и молодежью со своего колхоза «Красная звезда» с первых дней работала на Казанских оборонительных рубежах. Именно ей и будет посвящен фильм.

Ранее мы писали о том, что в Чувашии заработал сайт, рассказывающий о подвиге строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Источник: чувашинформ.рф