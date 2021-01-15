Экспорт продукции агропромышленного комплекса Чувашии в 2020 году превысил план

Предприятия АПК Чувашии в 2020 году экспортировали продукцию на 34,8 млн. долларов США. Это на 30% больше, чем в 2019 году.

Аграрии республики в прошедшем году впервые начали поставлять куриные лапки в Китай. Также были отгружены первые партии органического льна в страны Европы.

Основная доля агроэкспорта пришлась на продукцию глубокой переработки.

Ведущими предприятиями республики экспортировались кондитерские изделия, масличные культуры, лук – севок, хмель, картофель, кофе и чай, гречиха.

Чувашская продукция экспортировалась в 37 стран мира.

Основными импортерами чувашской продукции стали Китай, Белоруссия, Германия, Украина, Казахстан и Польша.

Источник: чувашинформ.рф.