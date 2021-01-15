Список товаров, подлежащих маркировке, расширяется

С 1 января 2021 года запрещен оборот немаркированных товаров легкой промышленности. С июня этого года будут подлежать обязательной маркировке мороженая продукция и сыры, с сентября – молочная продукция.

«На официальном сайте Минэкономразвития Чувашии создан специальный раздел «Маркировка», в котором даны необходимые разъяснения по вопросам обязательной маркировки товаров», – сообщил вице-премьер республиканского правительства Дмитрий Краснов.

Напомним, что к обязательной маркировке уже отнесены шубы, лекарственные средства, табачная продукция, обувные товары, духи, фототовары и шины.

Главная цель маркировки – контроль качества. Потребитель всегда может узнать о товаре подробную информацию. Также это может исключить попадания на прилавки несертифицированной продукции.

Источник: чувашинформ.рф.