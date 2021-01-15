Олег Николаев поручил уделить внимание содержанию многоэтажек в снегопады

Глава Чувашии Олег Николаев поручил органам местного самоуправления совместно с Госжилинспекцией проработать с управляющими компаниями вопросы уборки снега с крыш.

«Важно обратить их внимание на осмотр опасных участков крыш, чтобы предотвратить возможный сход снега и образование наледи», – отметил руководитель региона в ходе рабочего совещания в Доме Правительства.

Олег Николаев подчеркнул, что необходимо оперативно провести соответствующие работы, чтобы не допускать несчастных случаев.

Напомним, что вчера Чувашию накрыли снегопады и метель, было временно ограничено движение по трассам большегрузов и междугородних автобусов.

Источник: чувашинформ.рф.