На дорогах в Чувашии готовятся к следующему ухудшению погодных условий

Около 400 единиц дорожно-эксплуатационной техники готовы выйти на дороги республики для обеспечения безопасного проезда в случае резкого ухудшения погодных условий. У дорожников есть необходимый запас песко-соляной смеси для обработки автомагистралей от гололеда.

Организовано круглосуточное дежурство дорожных организаций и дежурно-диспетчерских служб. Для получения оперативного прогноза погоды в режиме онлайн задействованы 9 метеостанций и 17 видеокамер.

Госавтоинспекция также готова задействовать весь личный состав для обеспечения безопасности на дорогах. По предложению УГИБДД МВД по Чувашской Республике создана группа «Федеральные и Региональные дороги Чувашской Республики» в мессенджере «Viber», в которой осуществляется обмен оперативной информацией о текущей ситуации на федеральной и региональной сети дорог.

«На всех имеющихся затяжных подъемах необходимо обеспечить дежурство тягачей для буксировки грузовой техники, чтобы не допустить заторов. Особое внимание подрядчиков прошу уделить уборке тротуаров, подъёмов и спусков, поворотов, искусственных неровностей», – поручил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что с ситуацией 14 января все службы справились неплохо, но надо быть готовыми и к неблагоприятным погодным условиям в выходные.

По информации Чувашского ЦГМС, на территории республики 16 января ожидается кратковременный снег, метель, порывы ветра могут достигать 18 м/с.

Источник: чувашинформ.рф.