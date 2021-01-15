Михаил Мурашко: прошедшие вакцинацию должны носить маски до формирования популяционного иммунитета

Об этом Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сказал сегодня, 15 января, в интервью журналистам.

«Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета. Вакцинация надежно защищает от тяжёлого течения и в абсолютном большинстве случаев — от заболевания, но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищён. Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования», — отметил он.

Напомним, что ранее на селекторном совещании с региональными Минздравами Михаил Мурашко напомнил об усилении мер для предотвращения начала третьей волны распространения новой коронавирусной инфекции.

Источник: чувашинформ.рф.