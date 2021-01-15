Местом крещенских купаний определен Статуевский пруд

13 января в администрации города были обсуждены вопросы организации и проведения крещенских купаний в Шумерле.

Основное внимание участников заседания оргкомитета было направлено на обеспечение безопасности людей, в том числе противокоронавирусных мер. Также были уточнены вопросы по количеству привлекаемых сил и средств, назначены ответственные лица.



Проведение организованных купаний обозначено временными рамками: с 12.00 до 20.00 часов. Прорубь будет сооружена на пруду с утра 19 января, а в полдень там пройдет чин водоосвящения, совершит который настоятель храма преподобного Серафима Саровского отец Владимир в сослужении с другими представителями духовенства. В целях безопасности при спуске в воду прорубь оборудуют поручнями и лестницей. Переодеться купальщики смогут в палатках.



В месте купания будут дежурить сотрудники отдела полиции, скорой помощи, спасатели, представители администрации. Сотрудники ГИБДД будут регулировать движение на подъездах к пруду.



А. Андреева.