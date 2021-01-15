Крещенские купания в бассейнах проводиться не будут

На водных объектах Чувашии организуют более 50 мест для предстоящих крещенских купаний и 100 специально оборудованных купелей.

«В связи с необходимостью соблюдения всех санитарно-эпидемических требований в этом году крещенские купания в бассейнах республики категорически запрещены», – отметил председатель ГКЧС Чувашии Вениамин Петров.

Руководитель ведомства доложил, что для обеспечения безопасности населения во время Крещенских купаний привлечено 274 человека, в том числе от Минздрава Чувашии и от Главного управления МЧС России по Чувашии, а также 85 единиц техники.

Глава Чувашии Олег Николаев призвал максимально серьезно отнестись ко всем мероприятиям, которые проводятся в плане подготовки и проведения празднования Крещения. «Здесь очень важно, чтобы мы с вами не расслабились, — заявил он. — Мероприятия должны пройти с соблюдением всех противоэпидемических мер».

Ранее мы писали о том, что Управление Роспотребнадзора по Чувашии озвучило рекомендации по празднованию Рождества и Крещения.

Источник: чувашинформ.рф.