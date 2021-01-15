В Чувашии стартовал образовательный проект «Школа фермера»

Прием заявок для участия в конкурсном завершится 25 января. Комиссия отберёт 20 наиболее мотивированных кандидатов, обладающих необходимыми деловыми качествами.

«Мы призываем энергичных и инициативных людей присоединиться к нашему проекту. Современное сельское хозяйство сегодня становится одной из ведущих отраслей, престижным и выгодным бизнесом», — говорит заместитель директора Чувашского филиала Россельхозбанка Наталья Бородавина.

В рамках проекта запланировано бесплатное обучение прошедших конкурсный отбор участников проекта на базе Чувашского государственного аграрного университета по 252-часовой программе профессиональной переподготовки «Агробизнес фермерского хозяйства».

«Мы планируем обучение по направлениям «Современные технологии сыроделия», «Ягодоводство», «Тепличное овощеводство» с прохождением практики в передовых отраслевых хозяйствах республики и выдачей диплома установленного образца», — отметила заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики Инна Волкова.

Начало обучения запланировано на февраль 2021 года.

В конкурсе могут принять участие:

— главы крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на сельской территории (сельской агломерации) Чувашской Республики,

— члены сельскохозяйственных производственных и перерабатывающих кооперативов, зарегистрированных на сельской территории (сельской агломерации) Чувашской Республики, планирующие зарегистрироваться в качестве КФХ.

Список кандидатов, прошедших конкурсный отбор, будет размещен на сайтах Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики и Чувашского аграрного университета.

Источник: чувашинформ.рф.