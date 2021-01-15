В Чувашии открылась запись на вакцинацию от коронавируса для всех желающих

Такое решение было озвучено 15 января на очередном заседании оперативного штаба по коронавирусу. Сделать прививку теперь смогут не только врачи, педагоги, социальные работники и волонтеры, но и все желающие в возрасте старше 18 лет.

Для массовой вакцинации жителей в республике оборудовано 33 пункта в 27 медицинских организациях.

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов отметил, что запись на вакцинацию идет как в самих медучреждениях, посредством электронной регистратуры, так и по номеру 122. Кроме этого со следующей недели появится возможность записаться и через портал Госуслуг. Глава Чувашии Олег Николаев поручил Министерству цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций республики держать на контроле процесс запуска возможности записи через портал с тем, чтобы этот процесс ускорить.

«Запись через портал Госуслуг – это удобно, комфортно. Этой задаче прошу уделить пристальное внимание, чтобы в кратчайшие сроки жители такую возможность получили», – подчеркнул Олег Николаев.

Отметим, что у населения возникает немало вопросов по поводу проведения вакцинации от коронавируса. Центр управления регионом в Чувашии ежедневно обрабатывает обращения на эту тему.

Напомним, прививка от COVID-19 будет проводиться гражданам на добровольной основе и бесплатно. Перед процедурой необходима консультация и осмотр врача.

Источник: чувашинформ.рф.