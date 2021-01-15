В Республиканский клинический онкологический диспансер поступили два ультразвуковых сканера экспертного класса

В отделение ультразвуковой диагностики Республиканского клинического онкологического диспансера поступили два ультразвуковых сканера экспертного класса с полным набором мультичастотных датчиков. Оборудование поставлено в рамках реализации программы «Борьба с онкологическим заболеваниями» Национального проекта «Здравоохранение».

У нового сканера очень удобный интерфейс, врач тратит намного меньше времени на перенастройку и оптимизацию оборудования – переключение датчиков, работа одной кнопкой и автоматические измерения. Есть возможность запечатлеть малейшие патологические изменения и проводить быструю и качественную диагностику.

На современных ультразвуковых сканерах проводятся исследования всех органов и систем в высококачественном режиме и с использованием цветного доплеровского картирования и современных методик эластографии.

Информативность эластографии в том, что большинство злокачественных образований, как правило, имеет более жесткую структуру, чем окружающие ткани и доброкачественные опухоли. В то же время на обычном ультразвуковом изображении они иногда практически неразличимы. Эластография позволяет сократить число пациентов, отправляемых на биопсию для подтверждения диагноза.

«Новое оборудование позволит нам получить больше данных в исследовании пациентов с онкологической патологией, так как оно оснащено многими ценными функциями, которые гарантируют эффективную и точную диагностику», – комментирует заведующая отделением ультразвуковой диагностики РКОД Светлана Быкова.

Все врачи отделения прошли обучение на новом оборудовании. На сегодняшний день там в эксплуатации находится четыре ультразвуковых сканера экспертного класса ведущих мировых производителей. Ежегодно отделение проводит более 85 тыс. ультразвуковых исследований.

Как сообщалось ранее, в клинико-диагностическую лабораторию РКОД недавно также поступило другое новое современное оборудование: автоматизированная система исследования гемостаза, автоматический напольный биохимический анализатор и автоматический анализатор.

Источник: чувашинформ.рф.