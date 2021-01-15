Благодаря диспансеризации более половины злокачественных новообразований выявляется на ранней стадии

Медицинские учреждения Чувашской Республики подводят итоги работы по диспансеризации населения республики в прошлом году.

«Несмотря на сложившуюся ситуацию с коронавирусом в 2020 году диспансеризацию прошли более 166 тыс. жителей Чувашии, это 75,1% от запланированного», – сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике республиканского Минздрава Елена Наумова.

При этом выявлено 5372 случая хронических неинфекционных заболеваний, в том числе 291 случай злокачественных новообразований (65% – на ранних стадиях). У 4456 человек диагностирована сердечно-сосудистая патология, у 777 – болезни органов пищеварения, у 523 – болезни органов дыхания, у 365 – сахарный диабет и другие заболевания.

С 2021 года в программу второго этапа диспансеризации взрослого населения включены новые обследования:

– консультация дерматовенеролога с проведением дерматоскопии. Направление к этому специалисту выдаст терапевт. Оно проводится гражданам с подозрением на злокачественные новообразования кожи или слизистых оболочек;

– исследование уровня гликированного гемоглобина в крови. Такой анализ проводится при повышенном уровне глюкозы в крови, для исключения или уточнения диагноза сахарный диабет.

Для прохождения диспансеризации необходимо лишь обратиться в свою поликлинику по месту жительства или офисы общей врачебной практики, или записаться через электронную регистратуру по месту жительства. Жители сел и деревень первичный этап диспансеризации могут пройти в фельдшерско-акушерских пунктах.

Напомним, профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию определенных групп взрослого населения в Чувашской Республике возобновили с 19 августа прошлого года в ходе поэтапного снятия ограничений в условиях эпидемии COVID-19.

Источник: чувашинформ.рф.