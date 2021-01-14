Через трассу М-12 в Чувашии построят экодуки

12 января в Шумерлинском районе состоялись публичные слушания, посвященные строительству участка скоростной автомобильной дороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань» на территории Чувашской Республики. Во встрече с жителями поселений, через которые пройдет новая автомагистраль, участвовали представители подрядчика АО «ДСК «Автобан», руководители республиканских министерств, главы администраций муниципалитетов.

На слушаниях, в частности, были подняты вопросы добычи общераспространенных полезных ископаемых. «При строительстве автомобильной дороги планируется максимально использовать действующие карьеры на территории Чувашской Республики. Мы заинтересованы в том, чтобы этапы строительства проходили с соблюдением всех норм природоохранного законодательства, и чтобы данное мероприятие оказало минимальное негативное воздействие на природную среду и объекты животного мира», – заявил и.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашии Александр Воробьев.

С этой целью запланированы рабочие встречи с представителями подрядчика и предпринимателями, которые имеют действующие карьеры, чтобы максимально задействовать их возможности. При строительстве магистрали на территории нашего региона также будут созданы тоннели и экодуки – «зеленые мосты» в местах пересечения путей миграции диких животных.

Вопросы строительства чувашского участка автомобильной дороги М-12, требующие особого внимания и совместной проработки, будут обсуждаться сегодня на встрече между Главой республики Олегом Николаевым и председателем правления ГК «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко, который находится с рабочим визитом в Чувашии.

Напомним, в республике автодорога М-12 пройдет по Шумерлинскому, Вурнарскому, Ибресинскому, Комсомольскому, Канашскому и Янтиковскому районам, ее протяженность составит более 90 км. Объект планируется завершить в 2024 году. Строительство магистрали даст Чувашии 500 новых рабочих мест.

Источник: чувашинформ.рф.