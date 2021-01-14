Сложная ситуация на дорогах Чувашии из-за непогоды в ближайшие дни сохранится

Сегодня, 14 января, начальник управления ГИБДД МВД по Чувашской Республике Владимир Романов сообщил о тяжелой дорожной ситуации в связи со снежными заносами и сильным ветром. «Особенно проблемные – федеральная трасса и дороги республиканского значения. Сейчас затруднения есть на подъемах», – подчеркнул он.

По данным Минтранса, на дорогах регионального значения в данное время работают 64 единицы техники, 70 единиц – на федеральных трассах. Специалисты отмечают, что пескосоляная смесь в такую погоду неэффективна – ее просто разносит ветер.

Из-за погодных условий задействован весь личный состав Госавтоинспекции. Готовится еще резерв для работы во вторую смену.

Председатель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров призвал всех быть бдительными и осторожными. «Без необходимости не следует выезжать. Если выезжать, то необходимо иметь запас топлива и продуктов, телефоны и зарядки к ним. Но лучше находиться дома», – сказал он.

По прогнозам Гидрометцентра, такие метеоусловия сохранятся до 22.00 часов 14 января. После этого снегопад уменьшится. Но расслабляться не стоит: ветер и метель не утихнут. Предстоящая суббота будет аналогичной сегодняшнему дню.

В связи с этим 15 января состоится расширенное заседание ситуационного оперштаба по дорожной обстановке.

Напомним, сегодня из-за неблагоприятных погодных условий были введены ограничениядвижения для междугородних автобусов и грузового транспорта по автомобильным дорогам федерального значения и частным автомобильным дорогам.

Источник: чувашинформ.рф