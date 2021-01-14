Олег Николаев в прямом эфире «Россия-24» рассказал о готовности республики к массовой вакцинации

Чувашия готова к массовой вакцинации — заявил 14 января в прямом эфире телеканала «Россия 24» Глава республики Олег Николаев. Он отметил, что сейчас в регионе организованы 27 пунктов вакцинопрофилактики, еще 18 будут развернуты в течение недели.

Пока число желающих вакцинироваться превышает количество доз вакцины, поступивших в регион — отметил Олег Николаев. Поэтому до настоящего времени вакцинацию проходили люди из группы наибольшего риска: врачи и учителя.

«С понедельника мы расширяем список. В него, прежде всего, войдут те, кто тоже активно взаимодействуют с населением. Это работники социальной сферы, органов государственной власти, правоохранительной системы, чтобы они были не только защищены, но и сами не представляли «угрозу» людям, с которыми взаимодействуют», – сказал Глава Чувашии.

Старт массовой вакцинации в Чувашии ожидается в феврале. Ранее мы писали, что для этого в республику пришла крупная партия вакцины. Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно по номеру «горячей линии» 122.

Источник: чувашинформ.рф