Матвей и Виктория — самые популярные имена 2020 года в Чувашии

С 1 января по 31 декабря 2020 года в перинатальном центре Новочебоксарского медицинского центра на свет появилось 1906 детей. Из них 978 – мальчики и 928 – девочки. За год в городе родилось 11 двойняшек.

С начала 2021 года в Новочебоксарске родились уже 65 малышей: 30 девочек и 35 мальчиков.

По данным Государственной службы Чувашии по делам юстиции, самыми популярными мужскими именами в 2020 году на территории республики стали Матвей, Роман, Александр, Егор, Артём и Михаил. Девочек чаще всего называли такими именами, как Виктория, Мария, София, Ева и Дарья.

Ранее мы писали, что первым новорожденным в 2021 году в Чебоксарах стал мальчик.

Источник: чувашинформ.рф