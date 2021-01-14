В Чувашии увеличилось число пунктов вакцинации от COVID-19

Для проведения массовой иммунопрофилактики новой коронавирусной инфекции в республике подготовлено еще 18 пунктов вакцинации. Теперь таких пунктов 29 в 27 медицинских организациях Минздрава Чувашии.

Все желающие привиться могут обратиться в поликлинику по месту жительства или записаться через единую горячую линию по новой коронавирусной инфекции по номеру 122.

Напомним, всего в Чувашию поступило 4242 дозы вакцины «Гам-КОВИД-ВАК». На сегодня вакцинировано 1072 человека, в том числе 543 сотрудника медорганизаций, 529 работников образовательных, социальных организаций, волонтеры, из них 166 человек закончили полностью вакцинацию 2 компонентами.

Источник: чувашинформ.рф.