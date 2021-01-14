В Чувашии стартовал федеральный проект «Земский учитель-2021»

Программа «Земский учитель», запущенная в прошлом году, будет продолжена и в 2021-м. Сегодня первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашии Алексей Лукшин и директора республиканских школ обсудили особенности проекта и этапы его реализации.

Алексей Лукшин обратил внимание собравшихся, что в программе могут участвовать выпускники педагогических вузов. Он призвал директоров школ налаживать контакты со студентами. «Участие в проекте может заинтересовать студентов выпускных курсов, которые могут вернуться работать в родной район и получить подспорье в виде выплаты размером в один миллион рублей. Основные условия участия в программе – возраст до 55 лет, наличие педагогического образования, прописка не менее чем в 50 км от потенциального места работы», – подчеркнул замминистра.

Сегодня же начал работу сайт федерального проекта zemteacher.apkpro.ru, где собран банк вакансий в разных регионах страны. Подача заявок от соискателей продлится по 15 апреля. С 16 по 30 апреля будет проходить региональный отбор соискателей субъектами России, с 1 по 15 мая – отбор победителей, которые и получат выплаты вместе с приглашением на работу. До 1 сентября будут заключены договоры между педагогами и школами, а к 1 декабря компенсации поступят на счета учителей.

Как мы уже писали, в 2020 году в Чувашии в проекте приняли участие четыре педагога. Трудоустроены двое учителей английского языка в Моргаушском районе, учитель физики и учитель английского языка в г. Шумерле.

Источник: чувашинформ.рф.