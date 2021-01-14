В Чувашии из-за метели вводят ограничение движения автобусов и грузовиков

В Чувашии 14 января из-за неблагоприятных погодных и дорожных условий вводят ограничения движения для междугородних автобусов и грузового транспорта по автомобильным дорогам федерального значения и частным автомобильным дорогам – сообщает региональный Минтранс.

Другими словами, фурам и междугородним автобусам нужно будет сделать остановку и переждать непогоду. Ограничение движения снимут по наступлению благоприятных погодных условий.

По прогнозам синоптиков, 14 и 15 января погода ухудшится — в республике ожидается снег, метель с существенным ухудшением видимости, усиление ветра до 16 м/с. Также на дорогах возможна гололедица, снежные заносы.

Источник: чувашинформ.рф.