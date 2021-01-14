В Чувашии вдоль трассы М-7 оборудовали пункты обогрева

В связи с появлением дорожных заторов их развернули в Ядринском и Козловском районах в местах скопления транспорта. Об этом сообщил начальник главного управления МСЧ России по Чувашской Республике Валерий Зеленин.

«На месте работают наши оперативные группы с целью оказания помощи гражданам, оказавшимся в заторе. В стационарных пунктах обогрева организовано питание, желающие могут попить чай и зарядить мобильные телефоны, им оказывается и другая посильная поддержка», – сообщил он.

Напомним, в связи с ухудшением метеоситуации в Чувашии с 14 на 15 января объявили «желтый» уровень опасности. В республике сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, местами накат и гололедица. Ограничено движение по трассам.

По поручению Главы Чувашии собран оперативный штаб, который взял на себя координацию действий по обеспечению безопасности на дорогах.

Источник: чувашинформ.рф