Автобусы c детьми в сопровождении ГИБДД благополучно вернулись с трассы в непогоду

Сегодня, 14 января, Глава Чувашии Олег Николаев провел оперативный штаб по дорожной ситуации, связанной с неблагоприятными погодными условиями. Из-за метели, резкого ухудшения видимости и гололедицы в республике ограничено движениемеждугородних автобусов и большегрузов.

В дороге на территории Чувашии оказались несколько автобусов с детьми. Так, три автобуса из Нижнего Новгорода со школьниками-участниками легкоатлетических соревнований в сопровождении машин ГИБДД благополучно прибыли в Новочебоксарск.

40 школьников из Кирова, которые оказались в республике проездом, организованно доставили с федеральной трассы в столицу Чувашии, где они переждут непогоду.

Один автобус с детской хоккейной командой из Тольятти вернулся в Чебоксары также в сопровождении сотрудников ГИБДД. Сейчас команде оказывается организационная помощь с размещением.

Для помощи автовладельцам дороги федерального и местного значения будут патрулировать дополнительные экипажи ДПС. Во всех районах республики сотрудники ГИБДД работают в усиленном режиме.

Источник: чувашинформ.рф