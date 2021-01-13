225 жителей России прошли обучение в ЧГУ по программе «Персональные цифровые сертификаты»

В 2020 году почти 1000 жителей Чувашии бесплатно обучились востребованным компетенциям цифровой экономики на дистанционных курсах в рамках программы «Персональные цифровые сертификаты».

В числе других образовательных организаций страны в проекте участвует Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. Вуз представил программы, связанные с программированием и созданием ИТ-продуктов, а также цифровым дизайном. В общей сложности на его курсах прошли обучение 225 человек – жители разных регионов России.

Чебоксарка Елена Яруськина, прошедшая программу повышения квалификации «Дизайн графических интерфейсов UI/UX» на базе ЧГУ, отметила: «Пройденный курс повысил уровень моей профессиональной деятельности. UI/UX дизайн – проектирование и дизайн интерфейсов – довольно мощный и содержательный курс, знания преподавателями подаются постепенно: от базы к продвинутым инструментам. Большой интерес вызвало создание дизайн-макетов графических интерфейсов для различных девайсов в CorelDRAW, Adobe Photoshop, Figma».

Персональные цифровые сертификаты – программа федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», по которой жители страны могут бесплатно освоить востребованные компетенции в рамках дополнительного образования. В прошлом году в проекте приняли участие 48 регионов. Проект действует до 2024 года.

Напомним, что динамику достижения целей в цифровой экономике недавно обсудили на заседании Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности.

Источник: чувашинформ.рф.