Чувашская Республика вошла в ТОП-10 регионов России по использованию цифровой платформы «Своё Родное»

С момента старта совместного проекта Россельхозбанка и Минсельхоза Чувашии постоянную прописку на цифровой платформе получили уже 26 товаропроизводителей республики. Жители республики могут заказать на сайте натуральные сыры, мясную и молочную продукцию, мед и кондитерские изделия, которые, как правило, невозможно купить в обычных сетевых магазинах.

«Мы призываем жителей Чувашии заказывать как можно больше продукции для своего стола именно у местных поставщиков.Также мы приглашаем фермеров активнее осваивать новое направление продаж и регистрироваться на интернет-платформе. Те, кто сделает это первыми, могут занять определенную долю пока еще не развитого, но очень перспективного рынка доставки фермерской еды», – говорит директор Чувашского филиала РСХБ Ирина Письменская.

Для заказа продуктов через платформу «Свое Родное» необходимо загрузить на свой телефон соответствующее приложение через Play Маркет или App Store. В открывшемся каталоге пользователь может выбрать необходимую продукцию и оформить заказ. Способы оплаты и получения заказа варьируются в зависимости от производителя. В связи с ростом объемов приобретаемой через платформу продукции прорабатывается вопрос о создании в Чувашии единого логистического центра или службы доставки продукции.

«Сервис «Своё Родное» предоставляет малому и среднему агробизнесу дополнительные каналы сбыта, — говорит и.о. министра сельского хозяйства Чувашской Республики Марина Загребаева. — Покупая товары у аграриев Чувашии, вы можете быть уверены, что получаете все самое свежее. Цифровое приложение позволяет максимально сократить путь от производителя до потребителя. Также, покупая свое родное, мы поддерживаем свое село, своих крестьян, которые живут и работают на земле, создаем новые рабочие места и способствуем развитию родного для нас региона, судьба которого нам далеко не безразлична».

«Своё Родное» – это крупнейшая база данных действующих фермерских хозяйств России и производимой ими продукции. Любой фермер может создать на платформе свой интернет-магазин, загрузить каталог продукции, подключить доставку, оплату и продавать продукцию через мобильное приложение. Также сервис дает возможность фермерам предлагать услуги агротуризма, а клиентам – заказывать их с помощью интернет-приложения.

Напомним, ранее Глава Чувашии Олег Николаев встречался с Председателем Правления АО «Россельхозбанк» Борисом Листовым.

Источник: чувашинформ.рф