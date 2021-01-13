Утвержден проект приаэродромной территории Чебоксар

Приаэродромная территория включает 7 подзон, на которых будут действовать различные ограничения по размещению объектов капитального строительства.

В границы приаэродромной территории попадут города Чебоксары и Новочебоксарск, а также Мариинско-Посадский, Моргаушский и Чебоксарский районы. В ближайшее время сведения о границах приаэродромной территории будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Органы местного самоуправления, территории которых попадают в границы приаэродромной территории, должны будут в течение 6 месяцев со дня внесения сведений в ЕГРН отобразить данную территорию в правилах землепользования и застройки.

Отметим, что после того, как в российский «воздушный» кодекс были внесены изменения в части установления границ приаэродромной территории, а вслед за тем были установлены границы полос воздушных подходов Международного аэродрома Чебоксары строители столкнулись с целым рядом проблем. По новым правилам для застройщиков значительно усложнился порядок получения разрешения на строительство объектов капитального строительства, размещаемых в зоне ограничений аэропорта.

«Установление приаэродромной территории поможет сократить время на оформление документации и ускорить сроки строительства. Для получения разрешения на строительство объектов, которые входят в границы приаэродромной территории, не потребуется согласование с Роспотребнадзором и Росавиацией», — подчеркнул министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Александр Героев.

Источник: чувашинформ.рф.