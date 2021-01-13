Стали известны результаты лабораторного исследования воздуха еще из двух точек в Новочебоксарске

Данные приводит Госкомитет по делам ГО и ЧС. «По результатам лабораторных исследований проб воздуха территориального отдела Межрегионального управления № 59 ФМБА России, отобранных в период 18 час 50 мин -19 час 55 мин 12 января 2021 зарегистрированы превышения гигиенического норматива максимально разовых концентраций содержания хлора в атмосферном воздухе в пробах по адресам: ул. Винокурова, д. 35 — в 2,5 раза, в районе COШ № 2 — в 1,5 раза», — сообщает ведомство.

Напомним, что параллельно со специалистами Госкомитета по делам ГО и ЧС в Новочебоксарске по разным адресам работала и лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Чувашской Республике -Чувашии в Новочебоксарске», привлеченная к независимому исследованию Прокуратурой Новочебоксарска. Результаты их дополнительных проб по нескольким точкам также показали превышение норм.

Источник: чувашинформ.рф.