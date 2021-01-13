Среди заболевших выросла доля пожилых шумерлинцев







Доля горожан в возрасте старше 60 лет в числе выявленных с 11 по 13 января случаев заражения коронавирусом составила 78 %. То есть 18 человек из 23-х заболевших. Такие данные территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашии в Шумерле были озвучены сегодня на заседании рабочей группы оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

В группе 30-39 лет выявлено 2 инфицированных, в возрасте 40-49 лет – трое. Причем 84 % всех новых случаев коронавируса – среди неработающих граждан, включая пенсионеров. 12 человек из 23-х были госпитализированы. По состоянию на 13 января в режиме изоляции находились 11 больных и 19 контактных лиц.

Общее число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом с момента начала пандемии в Шумерле составило 638 человек.