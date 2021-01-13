Поздравление Главы Чувашии с Днем печати!

Уважаемые журналисты, издатели и полиграфисты!

Поздравляю вас с Днем российской и Днем чувашской печати!

В этом году мы отмечаем немало значимых для отрасли дат.

115 лет исполняется первой чувашской газете «Хыпар», 95 лет – чувашскому радио, 60 лет – регулярному региональному телевещанию.

Современные средства массовой информации Чувашии – продолжатели лучших традиций региональной журналистики. При этом они активно внедряют новые форматы, используют актуальные медиаплатформы для расширения своей аудитории.

Искренне благодарю всех работников отрасли за профессионализм и беспристрастность, конструктивное взаимодействие с органами власти в освещении вопросов, волнующих жителей республики.

От всей души желаю вам вдохновения, творческих успехов и интересных материалов!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.