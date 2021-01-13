Обсуждены вопросы организации и проведения Крещенских купаний в Шумерле

13 января на заседании оргкомитета, которое провел глава администрации Валерий Шигашев, были обсуждены вопросы организации и проведения Крещенских купаний в городе Шумерля.

Основная задача, поставленная на заседании – это обеспечение безопасности людей, в том числе, противокоронавирусных мер. Также на заседании оргкомитета были уточнены вопросы по количеству привлекаемых сил и средств, назначены ответственные за организацию и проведение Крещенских купаний.

Проведение организованных купаний обозначено временными рамками: с 12 до 20 часов 19 января 2021 года. Прорубь будет сооружена здесь с утра этого дня. В полдень 19 января на пруду пройдет чин водоосвящения, совершит который настоятель храма преподобного Серафима Саровского отец Владимир в сослужении с другими представителями духовенства.

В целях безопасности при спуске в воду купель оборудуют поручнями и лестницей. Переодеться купальщики смогут в палатках, где будут действовать обязательные условия – ношение масок и социальное дистанцирование.

В месте купания будут дежурить сотрудники отдела полиции, скорой помощи, спасатели, представители администрации. Сотрудники ГИБДД будут регулировать движение на подъездах к пруду.

Источник: gshum.cap.ru.