Молокоперерабатывающие предприятия смогут снизить категорию опасности

Предприятия молочной переработки могут перейти из I категории опасности во II.

Такая возможность появилось со вступлением в силу Постановления Правительства «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий».

Ранее от предприятий требовали дополнительных инвестиций в получение комплексных экологических разрешений, прохождения государственной экологической экспертизы, а также внедрения новых технологий при превышении нормативов. Объем дополнительных затрат производителей составлял от 20 до 300 млн рублей.

Но все требования к экологической безопасности сохраняются. Ко II категории будут относиться предприятия, которые осуществляют сбросы в централизованные системы водоканалов либо имеют собственные локальные очистные сооружения.

Источник: чувашинформ.рф.