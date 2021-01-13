За последние сутки от обморожения в Чувашии пострадали 8 человек

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения — сообщает региональный Минздрав.

В Шумерлинском районе 79-летний мужчина упал во дворе своего дома и не смог подняться. Два часа он провел на морозе, пока ему не помогли родственники, которые и вызвали скорую помощь. С переохлаждением мужчину доставили в больницу.

Похожая история произошла с 62-летней жительницей Канашского района. Только здесь сыграл свою роль алкоголь. Во дворе собственного дома у женщины закружилась голова, она 4 часа провела на морозе. Бригада скорой помощи диагностировала у неё обморожение кистей.

Злоупотребление алкоголем доводит людей до серьезных травм из-за глупых поступков — напоминают специалисты. Употребление алкоголя негативно сказывается на здоровье, особенно у пациентов с хроническими заболеваниями. «Алкоголь не согревает, не убивает микробы, не прочищает сосуды, алкоголь – это яд, который разрушает организм»,- отмечают в пресс-службе регионального Минздрава.

Источник: чувашинформ.рф